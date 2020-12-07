Коронавирус добрался до ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева

О том, что у ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба вуза. Болезнь протекает в лёгкой форме. Андрей Фалалеев находится на самоизоляции, но продолжает работу удалённо.

Я хорошо себя чувствую, болезнь протекает в лёгкой форме. Тест сдал 5 декабря, с сегодняшнего дня нахожусь на больничном. Продолжаю работать удалённо, все необходимые совещания провожу в онлайн-формате, – отмечает ректор.

По словам Андея Фалалеева, ситуация в вузе остаётся стабильной. Кроме того, в университете начала работу круглосуточная медицинская диспетчерская служба для студентов и преподавателей.