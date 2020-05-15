Коронавирус и ЖКХ: что теперь будет с долгами по квартплате

Как известно, 2 апреля 2020 г. Правительство приняло постановление № 424, которое приостановило действие ряда пунктов Правил предоставления коммунальных услуг, связанных с долгами по квартплате.

Но уже многие, отмечают эксперты портала Юридические тонкости , столкнулись с тем, что эти меры толкуются управляющими компаниями и поставщиками ресурсов совершенно по-разному. В итоге получается так, что сказано было одно, а по факту с людей требуют совершенно другое.

Исправить эту ситуацию позволил недавно вышедший обзор практики Верховного суда РФ (№ 2 от 30 апреля 2020 г.). Какие разъяснения он дал?

1. Пени попали под строгий запрет

Правительство ввело мораторий на начисление неустоек и штрафов за просрочку коммунальных платежей (за отопление, газ, электричество, водоснабжение и водоотведение, а также за вывоз мусора и взносы на капремонт).

Верховный суд уточнил, что граждане полностью освобождаются от уплаты пеней в период с 6 апреля и по 31 декабря 2020 г. включительно.

В это время санкции нельзя применять ни к новым долгам, которые возникли после приятия постановления №424, ни к старым долгам, которые не были погашены по состоянию на 6 апреля (день, когда был введен мораторий на неустойки и штрафы).

Кроме того, с 6 апреля и до конца этого года приостановлено взыскание неустоек и штрафов по долгам за квартплату. Как разъяснил Верховный суд, управляющие организации могут взыскать неустойку в этом году, но только если она начислена до 6 апреля (т. е. по старым долгам).

Далее начисление неустойки прерывается, и если долг так и не будет погашен до 31 декабря, суды будут взыскивать пени, начиная с 1 января 2021 г. — и до фактической оплаты задолженности.

Эти правила должны применяться ко всем «коммунальным» должникам, независимо от того, введен в регионе их проживания режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, или же нет.

2. Долги могут «растаять» — и шансы на это возросли

Освобождение от пеней и штрафов, увы, не распространяется на оплату самих коммунальных услуг. Для взыскания задолженности по квартплате (в отличие от неустойки) управляющие организации могут обращаться в суд в течение всего этого года, без ограничений.

Однако правило об исковой давности никто не отменял:

если со дня, когда у гражданина возникла обязанность оплатить коммунальную услугу, прошло 3 года, суд отказывает во взыскании долга, даже если он не погашен. Для этого достаточно лишь заявить в суде о пропуске исковой давности.

По закону квартплата за истекший месяц должна вноситься до 10 числа следующего месяца. Другая дата может быть установлена решением общего собрания собственников или договором управления домом.

Со следующего дня после того, как наступил срок оплаты, начинается отсчет 3-х лет исковой давности для взыскания долга. При этом, если последний день давности приходится на нерабочий день, по общему правилу она истекает в следующий за ним рабочий день.

А как известно, дни с 30 марта по 30 апреля, а также с 6 по 8 мая 2020 г. объявлены Президентом нерабочими. Выходит, что управляющие организации могут спокойно ждать, когда снимут режим ограничений, без угрозы пропустить исковую давность?

Но Верховный суд не дал им такой возможности. Он постановил, что исковая давность не продлевается на дни т. н. «президентских каникул» т. к. они не являются праздничными или выходными.

Поэтому управляющие организации не смогут восстановить этот срок для взыскания квартплаты, если он истек в «нерабочие» дни апреля и мая — а это значит, что ответчик может освободиться от задолженности.

Исключение предусмотрено только для граждан: вот для них срок исковой давности восстанавливается, если они не смогли подать иск в суд почтой или по интернету в период действия ограничительных мер (в силу возраста, состояния здоровья, из-за соблюдения режима самоизоляции и т. д.).

Но для управляющих организаций, как и всех прочих юридических лиц, таких поблажек нет. Нужно учитывать это, проверяя, насколько обоснованно к вам предъявляют требование об оплате долга.

Источник: Юридические тонкости