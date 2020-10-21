Коронавирус не отступает: в Севастополе суточное число заболевших неуклонно растёт

По состоянию на утро 21 октября в Севастополе зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – местные жители в возрасте от 16 до 80 лет. 53 человека выписаны после выздоровления. Умерло двое мужчин в возрасте 73 и 78 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 1743 человека. В настоящий момент выздоровели 1148 человек, 53 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 278 человек: в инфекционной больнице 110, в девятой горбольнице 160 человек, восемь — в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 74 человека. На амбулаторном лечении — 95 человек. Под наблюдением находится 404 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.