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 В Крыму скончался еще один пациент с выявленным коронавирусом
Фото: mos.ru

Коронавирус не отступает: в Севастополе суточное число заболевших неуклонно растёт

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:11 21.10.2020

По состоянию на утро 21 октября в Севастополе зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – местные жители в возрасте от 16 до 80 лет.   53 человека выписаны после выздоровления. Умерло двое мужчин в возрасте 73 и 78 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 1743 человека. В настоящий момент выздоровели 1148 человек, 53 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.   

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 278 человек: в инфекционной больнице 110, в девятой горбольнице 160 человек, восемь — в госпитале Минобороны.   В «Изумруде» — 74 человека.   На амбулаторном лечении — 95 человек.   Под наблюдением находится 404 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус не отступает: в Севастополе суточное число заболевших неуклонно растёт

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