Коронавирус, однако: кто из должников может рассчитывать на кредитные каникулы

Правительство России и Центральный банк РФ запустили процесс кредитных каникул для населения и бизнеса.

Подробнее о сути льготной отсрочки рассказывает управляющий Отделением Севастополь Центрального банка РФ Михаил Бежан.

Кредитные каникулы, кто и на каких условиях на них имеет право?

На отсрочку по кредитным платежам могут рассчитывать те, чей доход за последний месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Кредитные каникулы даются на шесть месяцев.

Рассчитать свой среднемесячный доход можно, пользуясь методикой расчета, прописанной в Постановлении Правительства РФ от 3 апреля. Кроме того, Центральный банк также разместил разъяснения на своем официальном сайте. Но если самостоятельный расчет вызывает затруднения, можно проконсультироваться со своим кредитором.

Чтобы подать заявку, посещать офис банка необязательно: можно сделать это онлайн или по телефону. Срок подачи таких обращений — до 30 сентября 2020 года.

С какими задолженностями можно рассчитывать на кредитные каникулы?

В первую очередь, нужно понимать, что речь идет именно о сумме кредита, а не об оставшейся задолженности.

Сумма потребительского кредита не должна превышать 250 тыс. руб. (для индивидуального предпринимателя – 300 тыс. руб.). По автокредиту сумма не должна превышать 600 тыс. руб., по кредитной карте – 100 тыс. руб. Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики, бравшие ипотеку на сумму до 2 млн руб. (до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе).

Если человек не сможет подтвердить документально снижение дохода на треть – он не сможет получить отсрочку?

Да, подтверждение снижения дохода не менее чем на 30% – это ключевой аргумент для получения отсрочки.

Документами, подтверждающими снижение дохода на 30%, могут являться:

1) справка о полученных доходах и удержанных суммах налога (2 НДФЛ)

2) справка о регистрации на бирже труда в качестве безработного

3) больничный лист, выданный на срок не менее одного месяца, в том числе, и в связи с материнством

Допустим, вольно или невольно, заемщик ошибется в расчетах. Банк может самостоятельно проверить факт снижения доходов?

Да, банк может и самостоятельно проверить факт снижения вашего дохода, если вы являетесь его зарплатным клиентом, или на ваш счет поступают пенсии и иные выплаты. Если при этой проверке выяснится, что банк введён в заблуждение, кредитные каникулы отменят, и человеку придется возместить пропущенные платежи и штрафы.

Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем.

В какой срок нужно собрать документы?

В течение 90 дней после подачи заявления. Но мы рекомендуем постараться сделать это как можно быстрее. Тем более что дистанционные запросы не привычны для некоторых клиентов.

А вот банк должен рассмотреть предоставленный пакет документов и дать ответ в течение пяти дней.

Чем кредитные каникулы отличаются от ипотечных, которые существовали раньше? Может быть, выгоднее воспользоваться ими?

В отличие от утвержденных лимитов по кредитным каникулам, максимальный размер по ипотечным каникулам составляет 15 млн рублей.

Заемщику так же нужно подтвердить, что его средний доход упал больше чем на треть по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующий год, и что платежи по ипотечному кредиту теперь составляют больше половины его дохода. Но, в отличие от условий предоставления кредитных каникул, за отсчёт здесь берутся два месяца, а не один.

Поэтому, если вам сложно платить по ипотеке в сумме, превышающей 2 млн рублей, рекомендуется воспользоваться ипотечными каникулами.

Расскажите подробнее, что мы платим и что не платим на кредитных каникулах?

По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период проценты начисляются по льготной ставке. Она рассчитывается как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита.

По ипотечным кредитам проценты начисляются по ставке, установленной в договоре ипотеки.

В течение льготного периода за просрочку платежей вам не начислят штрафы, не потребуют досрочного погашения или взыскания залога.

А что будет после кредитных каникул?

Кредитными каникулами можно воспользоваться только один раз по одному кредиту. И нужно понимать, что предоставляемая отсрочка не является бесплатной, и что по окончании льготного периода необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором.

Этот вид реструктуризации прежде всего предназначен тем, кто больше всего пострадал в сложившейся ситуации. Если человек в состоянии обслуживать долги, ему стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необходимыми.

Что делать, если банки отказываются дать кредитные каникулы?

Если кредитор отказывается идти навстречу, необходимо направить жалобу в Центральный банк РФ через Интернет-приемную или задать вопрос по телефону: 8-800-300-3000.