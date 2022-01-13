Коронавирус приносит изрядную прибыль. Только в Симферополе выписали штрафов на 2,3 млн. рублей

За 2021 год в Симферополе было проведено более 17 тысяч проверок общественных мест на соблюдение правил, введенных из-за коронавируса.

Составлено более 5 тысяч протоколов об административных правонарушениях, взыскано более 2,3 миллионов рублей штрафов. В основном, это нарушения масочного режима, — рассказал начальник управления административных органов администрации крымской столицы Сергей Роик.

Он отметил, что предприниматели Симферополя, в основном, соблюдали проверку QR-кодов о вакцинации.

В этом году рейды продолжены. Проверкам подлежат места массового пребывания граждан: общественный транспорт, торговые центры, сетевые магазины и магазины стройматериалов, объекты общественного питания, салоны красоты и парикмахерские.

По данным Сергея Роика, только за вчерашний день обследовано 43 маршрутных транспортных средств. Правоохранительными органами составлено 21 протокол по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» Кодекса об административных правонарушениях РФ. В результате обследования точек общепита, бытового обслуживания населения и торгово-развлекательных центров составлено 10 первичных актов.

Администрация Симферополя призывает жителей и гостей крымской столицы соблюдать масочный режим в общественных местах.

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