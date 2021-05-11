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Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — 102 заболевших за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:20 11.05.2021

За 10 мая в Крыму зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 232 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, выздоровевших за весь период – 38 265 человек.

Коронавирус в Крыму - 102 заболевших за сутки

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