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Число заболевших коронавирусом в Севастополе уверенно "ползет" к тысяче
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Крыму — 204 случая заражения за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:08 24.10.2020

О регистрации 204 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте»  Глава РК Сергей Аксёнов:

За 23 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 36 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 161 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4395 человек.

Выздоровевших за весь период – 4373 человека.

Коронавирус в Крыму - 204 случая заражения за сутки

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