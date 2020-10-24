Коронавирус в Крыму — 204 случая заражения за сутки

О регистрации 204 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Глава РК Сергей Аксёнов:

За 23 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 36 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 161 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4395 человек.

Выздоровевших за весь период – 4373 человека.