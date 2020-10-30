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Фото: pixabay.com

Коронавирус в Крыму — 216 новых случаев заражения за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:02 30.10.2020

О регистрации 216 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте»:

За 29 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 216 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 33 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5249 человек.

Выздоровевших за весь период – 5271 человек.

Коронавирус в Крыму - 216 новых случаев заражения за сутки

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