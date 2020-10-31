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Сорок новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму
Фото: glava.rk.gov.ru

Коронавирус в Крыму — 227 новых случаев заражения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:18 31.10.2020

За 30 октября в Крыму из 227 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции сорок — с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5683 человека. Выздоровевших за весь период – 5376 человек, — озвучил статистику по COVID-19 на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

 

Коронавирус в Крыму - 227 новых случаев заражения

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