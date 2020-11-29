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Сорок новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму
Фото: glava.rk.gov.ru

Коронавирус в Крыму — 230 новых случаев заражения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:19 29.11.2020

230 случаев коронавирусной инфекции в Крыму, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания, зарегистрированы за 28 ноября.

Из общего количества заболевших 191 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4687 человек, — сообщили на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Выздоровевших за весь период – 11406 человек.

Коронавирус в Крыму - 230 новых случаев заражения

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