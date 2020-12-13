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В Крыму за сутки - 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Фото: Alexas_Fotos, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — 351 заболевший за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:40 13.12.2020

За 12 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 268 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4817 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2529 человек, стационарное (covid и пневмония)  — 2992, изолировано в обсерваторы – 38.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 18940 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 14463.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической  обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

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