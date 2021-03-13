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«Коронавирусные» проверки – ради здоровья людей или «для галочки»?
Фото: Alexas_Fotos, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — 63 человека подхватили вирус, не смогли победить его пятеро

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:32 13.03.2021

За 12 марта в Крыму зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 38 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3113 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 214 человек, выздоровевших за весь период – 33 509 человек.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

Коронавирус в Крыму - 63 человека подхватили вирус, не смогли победить его пятеро

Коронавирус в Крыму - 63 человека подхватили вирус, не смогли победить его пятеро

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