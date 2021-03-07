Коронавирус в Крыму — 66 человек заразились. Умерших — четверо

6 марта в Крыму зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 51 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3081 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, выздоровевших за весь период – 32 573 человека.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 1738 человек, стационарное (covid и пневмония) — 1391.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 36188 положительных на Covid-19.
Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23, — отмечают специалисты.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..