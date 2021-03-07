Коронавирус в Крыму — 66 человек заразились. Умерших — четверо

Из общего количества заболевших 51 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

6 марта в Крыму зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3081 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, выздоровевших за весь период – 32 573 человека.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 1738 человек, стационарное (covid и пневмония) — 1391.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 36188 положительных на Covid-19.