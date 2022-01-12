Коронавирус в Крыму: 78 заразившихся на 85 выздоровевших

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 11 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 815 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 602 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 85 человек, выздоровевших за весь период – 119 187, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34 , 8-800-733-33-12 , а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01 .

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