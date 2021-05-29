Коронавирус в Крыму — без четырёх сотня

За 28 мая в Крыму зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3599 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 90 человек, выздоровевших за весь период – 40 409 человек.