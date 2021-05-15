Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Коронавирус в Крыму: без двух — сотня заразившихся

crimeapress_news

капитал
В Симферополе начнет работу мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции
Фото: минздрав РК

Коронавирус в Крыму: без двух — сотня заразившихся

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:54 15.05.2021

За 14 мая в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4153 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, выздоровевших за весь период – 38 725 человек.

Коронавирус в Крыму: без двух - сотня заразившихся

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.