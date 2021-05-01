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 В Севастополе за сутки коронавирусом заболели сто и еще один человек
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Крыму: без одного сотня

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:09 01.05.2021

За 30 апреля в Крыму зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 68 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3033 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 148 человек, выздоровевших за весь период – 37 669 человек.

Коронавирус в Крыму: без одного сотня

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