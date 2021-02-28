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«Чемпион» по заболевшим коронавирусом в Крыму – Симферополь: 50% всех случаев заражения
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Крыму — число заразившихся держится на 60+

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:44 28.02.2021

За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергея Аксёнова.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3642 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 48 человек, выздоровевших за весь период – 31 827 человек.

Коронавирус в Крыму - число заразившихся держится на 60+

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