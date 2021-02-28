Коронавирус в Крыму — число заразившихся держится на 60+

Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергея Аксёнова.

За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3642 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 48 человек, выздоровевших за весь период – 31 827 человек.