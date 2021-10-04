Коронавирус в Крыму «давит»: в Симферополе на «ковидный» карантин закрылись две школы

Мало того, что установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусной инфекцией за одни сутки (подробнее — ЗДЕСЬ), так еще и «ковидный» карантин… В Симферополе две школы закрыты: №2 на ул. Трубаченко и №17 – на Крымских партизан, заметьте, в одном микрорайоне.

По предписанию Роспотребнадзора закрыты две школы №2 и №17. Причина – коронавирусная инфекция, — подтвердили в администрации Симферополя.

Точное число заболевших детей и педагогов не называется. Как уточнили в республиканском минобразе, учащиеся переведены на дистанционное обучение. Возможно, в ближайшее время количество закрытых школ увеличится. На сегодня на карантине уже 11 классов в других общеобразовательных учреждениях Симферополя (космический лицей и школы №; 4, 9, 10, 34, 36 и 38).

ДОПОЛНЕНО: Всего в Крыму на карантин закрыто 95 классов в 61 школе. Из них, по данным министерства образования РК, из-за коронавируса – 78 классов. Кроме того, на карантине находится 36 групп в детских садах, из них 12 дошкольных групп не работают из-за COVID-19. Также приостановлено обучение двух групп в двух учреждениях среднего специального образования.