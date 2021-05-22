Коронавирус в Крыму — девять десятков заразившихся

За 21 мая в Крыму зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4295 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 199 человек, выздоровевших за весь период – 39 800 человек.
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