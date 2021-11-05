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Коронавирус в Крыму: госпитализировано почти пять тысяч человек
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Крыму: госпитализировано почти пять тысяч человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:22 05.11.2021

Амбулаторно проходят лечение почти четыре тысячи заразившихся «ковидом».

В Крыму ситуация с новой коронавирусной инфекцией остаётся напряжённой. Об этом в эфире Крым24 сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Ситуация в Крыму остается достаточно напряжённой. Отмечается ежедневный прирост заболеваемости от 10 до 12 случаев, — рассказал Скорупский.

По его словам, на сегодняшний день 4 809 человек проходят лечение от коронавируса стационарно. Амбулаторно – 3 913. Всего на лечении – 8 722 пациента.

Напомним, что за минувшие сутки в Крыму заболели коронавирусом 764 человека, выздоровело — 782.

Вакцинация идет активно.

Что радует медиков – так темпы вакцинации. Только за последний месяц порядка 160 тысяч человек привились в Крыму против новой коронавирусной инфекции.

Об эффекте ограничительных мер на сегодня пока еще рано говорить, ведь необходимо еще инкубационный период пройти, но результат уже есть. Он отмечается тем, что значительно вырос темп вакцинации, — рассказал Константин Скорупский. — За предыдущий период было привито около 500 тысяч, поэтому прирост есть. Эффект будет. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем отмечать снижение темпов заболеваемости.

 

 

Коронавирус в Крыму: госпитализировано почти пять тысяч человек

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