Коронавирус в Крыму. И снова стабильность, но выше сотни заразившихся за сутки

За 7 июня в Крыму зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 665 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.