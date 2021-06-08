Коронавирус в Крыму. И снова стабильность, но выше сотни заразившихся за сутки

За 7 июня в Крыму зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 665 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
Количество выздоровевших за сутки составляет 70 человек, выздоровевших за весь период – 41 066 человек.
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