Коронавирус в Крыму: и снова за 350 заразившихся

За 21 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 305 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1010 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 264 человека, выздоровевших за весь период – 16 674 человека.