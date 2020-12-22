Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Коронавирус в Крыму: и снова за 350 заразившихся

crimeapress_news

реклама в крыму
«Коронавирусная статистика» минувших суток в Крыму: 224 заболевших, 4 умерших, 43 выздоровевших
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Крыму: и снова за 350 заразившихся

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:24 22.12.2020

За 21 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 305 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1010 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 264 человека, выздоровевших за весь период – 16 674 человека.

Коронавирус в Крыму: и снова за 350 заразившихся

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.