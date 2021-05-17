Коронавирус в Крыму — «крутимся» вокруг сотни заболевших за сутки

За 16 мая в Крыму зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.