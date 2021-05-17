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Мнение: апрельское повышение числа заражений коронавирусом – не «третья волна», а сезонный рост
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — «крутимся» вокруг сотни заболевших за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:25 17.05.2021

За 16 мая в Крыму зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2038 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период – 38 775 человек.

Коронавирус в Крыму - "крутимся" вокруг сотни заболевших за сутки

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