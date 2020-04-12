Коронавирус в Крыму, новые случаи. Счет пока не в нашу пользу: 31 заболел – 12 выздоровели

Коронавирус в Крыму проявил себя еще двумя выявленными случаями заболевания. Подробности сообщил Глава Республики Сергей Аксёнов:

В Республике Крым подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Один заболевший был госпитализирован 1 апреля по контакту с заразившимся по семейному очагу. Источником инфекции для второго стал контакт с близким родственником, прибывшим из Москвы, у которого ранее отмечались признаки острой респираторной инфекции. Оба заболевших госпитализированы в инфекционные стационары. Противоэпидемические мероприятия по каждому случаю проведены в полном объеме.

Оба случая связаны с проблемами. Первая — возраст одного из заболевших. Мужчине из Керчи – 85 лет, он в боксе керченской инфекционной больницы. Вторая – контакты мужчины из Симферополя, заразившегося от сына-студента (прилетевшего ранее из Москвы). Крымчанин все это время ходил на работу, контактировал с людьми. По словам специалистов, сейчас важно установит все его контакты.

Гражданин 50 лет, за пределы России не выезжал. Заболел 7 апреля. 28 марта к нему из Москвы вернулся сын-студент. Со слов заболевшего, сын болел еще в Москве, по приезду у него наблюдались незначительные симптомы ОРВИ, но за медицинской помощью они не обращались. Закончили симптоматическое самолечение и ребенок остался в семье, – сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она уточнила: мужчина работает на складе, с 6 апреля деятельность предприятия была разрешена. С симптомами ОРВИ он вышел на работу.

После появления первых признаков заболевания, он на работе был один день. По результатам эпидрасследования установлено, что работодателем не осуществлялась термометрия сотрудников, по словам директора, масочный режим соблюдался. Для дезинфекции поверхностей, для обработки рук средства имеются, однако при опросе смутно объясняется, кто и как это проводил, – уточнила Пеньковская.

Контакты мужчины – пять человек, которые работали на складе. У одного из сотрудников и его жены наблюдаются симптомы ОРВИ, они госпитализированы в инфекционное отделение 7-й городской больницы Симферополя, остальные сотрудники помещены в обсерватор в Евпаторию.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции. 22 из них завозные, 9 случаев – местные. 12 человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. 19 остаются на лечении. Счет, как говорится, не в нашу пользу, и вряд ли в ближайшее время сравняется.