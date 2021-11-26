Коронавирус в Крыму: «обратный отсчёт» — статистика медленно, но ползёт вниз

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 25 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 618 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 117 462 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 448 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 617 человек, выздоровевших за весь период – 105 129, — сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.