Коронавирус в Крыму. Очевидный рост числа «подхватывающих» заразу

За 16 апреля в Крыму зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2628 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 96 человек, выздоровевших за весь период – 36 504 человек.