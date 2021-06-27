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Мнение: апрельское повышение числа заражений коронавирусом – не «третья волна», а сезонный рост
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Коронавирус в Крыму. Перевалили за 250 заразившихся за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:02 27.06.2021

За 26 июня в Крыму зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 196 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5384 человека, — сообщил на своей странице Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 97 человек, выздоровевших за весь период – 43 029 человек.

Коронавирус в Крыму. Перевалили за 250 заразившихся за сутки

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