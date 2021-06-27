Коронавирус в Крыму. Перевалили за 250 заразившихся за сутки

За 26 июня в Крыму зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 196 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5384 человека, — сообщил на своей странице Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.