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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Engin_Akyurt, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — перевалили за девять десятков заразившихся за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:49 10.04.2021

За 9 апреля в Крыму зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 59 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2640 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 85 человек, выздоровевших за весь период – 36 041 человек..

Коронавирус в Крыму - перевалили за девять десятков заразившихся за сутки

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