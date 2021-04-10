Коронавирус в Крыму — перевалили за девять десятков заразившихся за сутки

За 9 апреля в Крыму зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 59 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.