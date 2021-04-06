Коронавирус в Крыму — почти девять десятков заразившихся

За 5 апреля в Крыму зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 61 выявлен при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 307 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период – 35 703 человек.