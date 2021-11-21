Коронавирус в Крыму: подбираемся к 900 заразившимся за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 20 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 884 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 113 902 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 890 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 881 человек, выздоровевших за весь период – 101 578, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.