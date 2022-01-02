Коронавирус в Крыму: подхвативших заразу за сутки меньше сотни

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 070 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 275 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 113 человек, выздоровевших за весь период – 118 504, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

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