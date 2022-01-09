Коронавирус в Крыму: распространение вируса в РК пытаются купировать усиленными мерами

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 615 положительных на Covid-19, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 251 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 56 человек, выздоровевших за весь период – 118 993.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.