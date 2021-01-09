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«Лидеры» по темпам заражения коронавирусом в Крыму – Симферополь и… Бахчисарай
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Крыму: рекордное число выздоровевших за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:11 09.01.2021

За 8 января на территории Республики Крым зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 906 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 223 человека, выздоровевших за весь период – 21 577 человек.

Коронавирус в Крыму: рекордное число выздоровевших за сутки

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