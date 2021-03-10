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Сорок новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму
Фото: glava.rk.gov.ru

Коронавирус в Крыму — шесть десятков заразившихся. Не пережили вирус — пятеро

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:10 10.03.2021

За 9 марта в Крыму зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 57 выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 421 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 257 человек, выздоровевших за весь период – 32 847 человек.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23, — подчёркивают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Коронавирус в Крыму - шесть десятков заразившихся

Коронавирус в Крыму - шесть десятков заразившихся. Не пережили вирус - пятеро

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