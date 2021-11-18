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https://crimeapress.info/minzdrav-kryma-situacija-s-covid-19-v-regione-naprjazhennaja-no-pod-kontrolem/
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Коронавирус в Крыму: ситуация напряженная, говорить о «выходе на плато» рано

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 18.11.2021

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю снизилось с 250 до 200 случаев в среднем в сутки, хотя ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский в эфире телеканала «Крым-24«.

В Крыму обстановка остается довольно напряженной, количество случаев у нас растет. В то же время хочу отметить, что количество госпитализированных пациентов стало немного меньше, в ковидные госпитали сейчас поступает в сутки менее 200 человек. Это мы отмечаем в последние три дня, что не может не радовать. Коечный фонд у нас свободный — порядка 18%, — сказал Лясковский.

Он также отметил, что «пока говорить о стабилизации и выходе на плато еще рано«. Интересно, что всего три дня назад врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский говорил следующее:

В целом, ситуация напряженная, но она под контролем, стабильная. Можно говорить, что мы вышли на какое-то плато.

Поторопился.

Коронавирус в Крыму: ситуация напряженная, говорить о «выходе на плато» рано

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