Коронавирус в Крыму: ситуация напряженная, говорить о «выходе на плато» рано

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю снизилось с 250 до 200 случаев в среднем в сутки, хотя ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский в эфире телеканала « Крым-24 «.

В Крыму обстановка остается довольно напряженной, количество случаев у нас растет. В то же время хочу отметить, что количество госпитализированных пациентов стало немного меньше, в ковидные госпитали сейчас поступает в сутки менее 200 человек. Это мы отмечаем в последние три дня, что не может не радовать. Коечный фонд у нас свободный — порядка 18%, — сказал Лясковский.

Он также отметил, что «пока говорить о стабилизации и выходе на плато еще рано«. Интересно, что всего три дня назад врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский говорил следующее:

В целом, ситуация напряженная, но она под контролем, стабильная. Можно говорить, что мы вышли на какое-то плато.

Поторопился.