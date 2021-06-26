Коронавирус в Крыму. Ситуация ухудшается

За 25 июня в Крыму зарегистрировано 247 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 178 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5596 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.