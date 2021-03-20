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Крым – в лидерах по темпам распространения коронавирусной инфекции. Ждем новых запретов и ограничений
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — случаев заражения с бессимптомным течением заболевания немного

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:25 20.03.2021

За 19 марта в Крыму зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 33 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1377 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 149 человек, выздоровевших за весь период – 33 986 человек.

Коронавирус в Крыму - случаев заражения с бессимптомным течением заболевания немного

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