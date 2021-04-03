Коронавирус в Крыму — снова идём к сотне в сутки?

За 2 апреля в Крыму зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 54 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2706 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 73 человека, выздоровевших за весь период – 35 592 человека.