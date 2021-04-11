Коронавирус в Крыму. Снова идём к сотне за сутки?

За 10 апреля в Крыму зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай заводной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2041 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 7 человек, выздоровевших за весь период – 36 048 человек.