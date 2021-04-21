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Коронавирус в Крыму: теперь стабильность - это 50 заразившихся с плюсом
Фото: pedro_wroclaw, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — сотня с плюсом заразившихся за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:04 21.04.2021

За 20 апреля в Крыму зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2325 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человек, выздоровевших за весь период – 36 784 человек.

Коронавирус в Крыму - сотня с плюсом заразившихся за сутки

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