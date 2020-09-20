Коронавирус в Крыму «сожрал» почти полтора миллиарда рублей бюджетных денег

На финансирование расходов, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, в Крыму направлено более 1,2 млрд. рублей. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

По итогам 8 месяцев текущего года расходы на текущее обеспечение отрасли здравоохранения республики профинансированы в сумме 8,7 млрд. руб., что на 1,8 млрд. руб., или на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметила она.

Как рассказала вице-премьер, на финансирование расходов, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, направлено 1 250,4 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 603 млн. руб., республиканского бюджета — 647,4 млн. руб., из них за счет резервного фонда Совета министров Республики Крым 369,3 млн. рублей.

Указанные средства позволили оснастить дополнительно создаваемый или перепрофилируемый коечный фонд медицинских организаций, приобрести аппараты для искусственной вентиляции легких, закупить противовирусные костюмы, дезинфицирующие средства, осуществить расходы по проведению лабораторных исследований с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, а также выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, — прокомментировала Ирина Кивико.

Из резервного фонда Совета министров Республики Крым выделены бюджетные средства на мероприятия по функционированию обсерваторов и соблюдению норм санитарно-противоэпидемического режима непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных территорий по коронавирусной инфекции, с целью предупреждения угрозы чрезвычайной ситуации биолого-социального характера регионального уровня реагирования, сложившейся на территории республики, а также мероприятия по предотвращению распространения COVID-2019.