Коронавирус в Крыму — стабильно 65+

За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергея Аксёнова.