Коронавирус в Крыму — стабильно 65+

За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергея Аксёнова.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3073 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 146 человек, выздоровевших за весь период – 32 323 человека.
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