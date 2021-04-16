Коронавирус в Крыму. Стабильно под сотню

За 15 апреля в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбуке Глава РК Сергея Аксёнова.
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