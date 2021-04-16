Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Коронавирус в Крыму. Стабильно под сотню

crimeapress_news

реклама в крыму
«Коронавирусные требования» Роспотребнадзора для детских лагерей Крыма продлеваются и на 2021 год
Иллюстрация: congerdesign, pixabay.com

Коронавирус в Крыму. Стабильно под сотню

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:32 16.04.2021

За 15 апреля в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбуке Глава РК Сергея Аксёнова.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3678 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период – 36 408 человек.

Коронавирус в Крыму. Стабильно под сотню

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.