Коронавирус в Крыму. Стабильно под сотню

За 15 апреля в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбуке Глава РК Сергея Аксёнова.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3678 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период – 36 408 человек.