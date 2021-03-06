Коронавирус в Крыму — стабильность, однако

Количество выздоровевших за сутки составляет 105 человек, выздоровевших за весь период – 32 547 человек.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран, — отмечает Глава республики.