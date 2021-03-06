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В Крыму медики будут использовать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — стабильность, однако

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:43 06.03.2021

За 5 марта в Крыму зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 44 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице  в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2656 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 105 человек, выздоровевших за весь период – 32 547 человек.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран, — отмечает Глава республики.

Коронавирус в Крыму - стабильность, однако

Коронавирус в Крыму - стабильность, однако

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