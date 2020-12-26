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В Крыму за сутки - 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Фото: Alexas_Fotos, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — стабильность, однако

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:19 26.12.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 342 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 238 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4138 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 556 человек, выздоровевших за весь период – 18 373 человека.

Сергей Аксёнов во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки призвал всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Также максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран, — отмечает Глава республики.

Коронавирус в Крыму - стабильность, однако

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