Коронавирус в Крыму — статистика держится на уровне «плюс-минус» 90 заразившихся в сутки

За 23 мая в Крыму зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.