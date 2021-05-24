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В Крыму от коронавируса привито только 2% населения
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Крыму — статистика держится на уровне «плюс-минус» 90 заразившихся в сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:40 24.05.2021

За 23 мая в Крыму зарегистрирован 91 случай коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2278 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 13 человек, выздоровевших за весь период – 39 841 человек.

Коронавирус в Крыму - статистика держится на уровне "плюс-минус" 90 заразившихся в сутки

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