Коронавирус в Крыму — статистика идёт вверх

За 29 марта в Крыму зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 423 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 90 человек, выздоровевших за весь период – 35 078 человек.