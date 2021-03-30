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Самый большой «прирост» больных коронавирусом - в Алуште, Ялте и Раздольненском районе
Фото: leo2014, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — статистика идёт вверх

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:35 30.03.2021

За 29 марта в Крыму зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 423 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 90 человек, выздоровевших за весь период – 35 078 человек.

Коронавирус в Крыму - статистика идёт вверх

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