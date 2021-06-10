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Мнение: апрельское повышение числа заражений коронавирусом – не «третья волна», а сезонный рост
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Коронавирус в Крыму. Статистика меняется в сторону увеличения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:49 10.06.2021

За 9 июня в Крыму зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 85 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4025 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 109 человек, выздоровевших за весь период – 41 297 человек.

Коронавирус в Крыму. Статистика меняется в сторону увеличения

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