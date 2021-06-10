Коронавирус в Крыму. Статистика меняется в сторону увеличения

За 9 июня в Крыму зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 85 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4025 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.