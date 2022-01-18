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372 случая заражения коронавирусом за сутки. «Ковидная» хроника Крыма
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Крыму: статистика по заболевшим активно ползёт вверх

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:42 18.01.2022

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 17 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 167 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 128 595 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 914 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек, выздоровевших за весь период – 119 998, — сообщили в Министерства здравоохранения РК,

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

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Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-348-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

Коронавирус в Крыму: статистика по заболевшим активно ползёт вверх


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